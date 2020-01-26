فخري الفقي : تراجع الدولار أمام الجنيه من ثمار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي .. فيديو

قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ، إن تراجع الدولار امام الجنيه هذا ثمرة من ثمار تطبيق نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى استمر معنا 3 سنوات ان هذا البرنامج نجح في تحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الاجنبية الاخرى وهذا يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب .





وأضاف فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن المستثمرين والمتعاملين يهمهم أن يكون هناك سعر موحد للصرف بين مصر وجميع دول العالم بالإضافة إلى اختفاء السوق السوداء في تجارة العملة .





وأوضح فخرى الفقي ، أن المضاربات انتهت والقيود على الصرف الأجنبي لم تعد موجودة كما أن المعروض من النقد الأجنبي وخصوصا الدولار يتزايد نتيجة عوامل كثيرة ومنها الاول ان السياحة تشهد تعافي شديد وتزايد الصادرات وخصوصا الغاز .





وتابع فخرى الفقي ، أن مصر أصبحت أكبر جذب الي الاستثمار الأجنبي الذي يأتي ويضخ الدولار في شرايين البنوك المصرية وتحصل على مقابل الجنية المصرى حتى يستثمروا في سندات الدين .





واستكمل فخرى الفقي ، أن هناك تزايد في المعروض من الدولار كما أنه لا توجد مضاربات كما أن معظم المتعاملين بالنقد الأجنبي يتوقعون أن الدولار سيستمر في الانخفاض .







