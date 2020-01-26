مصر تتأهل لـ أولمبياد طوكيو.. محمود البزاوي يهنئ منتخب اليد بعد تتويجه ببطولة أفريقيا

حرص الفنان محمود البزاوي، على تهنئة منتخب مصر لكرة اليد، بعد فوزه ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وتأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.





ونشر محمود البزاوي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: « مصر بطلة افريقيا على تونس في تونس و نصعد مباشرة إلى الأولمبياد في طوكيو .. و كالعادة منتخب اليد رجاله على اي حد .. شكرا يا ابطال #منتخب_اليد».





يأتي ذلك بعدما توج منتخب مصر لكرة اليد ، ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو



