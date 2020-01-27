زي المحلات .. تعرفي على اسهل طريقة لعمل الفسيخ بالمنزل

يعتبرالفسيخ من الاكلات المصرية الشهرية التي يحبها العديد من الاشخاص، لكن يخشى البعض من الاصابة بأي امراض او التسمم بسبب عدم ضمان طريقة عمل الفسيخ
و، نقدم لكِ خطوات سهلة لعمل الفسيخ بالمنزل للشيف الشربيني..
·
مكونات الفسيخ
:
سمك بوري
نصف كيس من الملح الخشن
2 ملعقة كبيرة من
الشطة
أكياس جديدة
·
طريقة عمل
الفسيخ :
-
اغسلي السمك
البوري جيدا ونظفى الخياشيم بدقة ويصفى من الماء أحضري ورق جرائد وضعي عليه السمك
البوري الطازج الكبير لمدة لا تقل عن 12 ساعة مع العلم أنه يجب أن يكون رأس السمك
إلى الأسفل والذيل إلى الأعلى للتخلص من أي سوائل داخله ثم افتحي خياشيم السمكة
بقدر استطاعتك والتي لابد من أن تكون حمراء اللون كون السمك طازج.
- وبعدها نضع السمك في مكان جاف والحرص على تقليبة كل فترة حتى يتوزع الملح على جميع أنحاء السمكة في الداخل.
- بعد 8 أو 10 أيام تقريبا نحصل على فسيخ نظيف وآمن، وقبل تناوله يجب نزع القشر بالكامل ومن ثم تبللي يديك وتمسحى الفسيخة من الخارج بحيث تزال بقايا قشر السمك ثم بعد ذلك تفتح السمكة من بطنها ويزال الحبل الشوكي.