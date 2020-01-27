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زي المحلات.. تعرفي على اسهل طريقة لعمل الفسيخ بالمنزل

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:45 ص
زي المحلات .. تعرفي
زي المحلات .. تعرفي على اسهل طريقة لعمل الفسيخ بالمنزل
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رضوى حسام

يعتبرالفسيخ من الاكلات المصرية الشهرية التي يحبها العديد من الاشخاص، لكن يخشى البعض من الاصابة بأي امراض او التسمم بسبب عدم ضمان طريقة عمل الفسيخ

و، نقدم لكِ خطوات سهلة لعمل الفسيخ بالمنزل للشيف الشربيني..

 

·       مكونات الفسيخ :

سمك بوري

نصف كيس من الملح الخشن

2 ملعقة كبيرة من الشطة

أكياس جديدة

 

·       طريقة عمل الفسيخ :

 

-         اغسلي السمك البوري جيدا ونظفى الخياشيم بدقة ويصفى من الماء أحضري ورق جرائد وضعي عليه السمك البوري الطازج الكبير لمدة لا تقل عن 12 ساعة مع العلم أنه يجب أن يكون رأس السمك إلى الأسفل والذيل إلى الأعلى للتخلص من أي سوائل داخله ثم افتحي خياشيم السمكة بقدر استطاعتك والتي لابد من أن تكون حمراء اللون كون السمك طازج.

 -         بعد ذلك نضع الملح الخشن في وعاء عميق ونضيف إليه الشطة الحارة ونخلطهما جيدا بمقدار ثلاثة ملاعق ملح وربع ملعقة شطة للسمكة الواحدة.

 -         ثم نقوم بفتح خياشيم السكة وحشوها جيدا بخليط الملح والشطة الحارة قدر الإمكان حتى تشعرين أن الخياشيم امتلأت على آخرها بالخليط مع الضغط بالأصابع بحيث يتم كبس الملح والشطة داخل خياشيم السمكة ويتم تكرار هذه الطريقة مع عدد السمك الذي سيتم عمله فسيخ وبعد الانتهاء نقم برش الملح المتبقي فوق وتحت وجانب السمكة.

 -         بعد ذلك نقوم بوضع السمك في كيس بلاستيك ويجب وضع كل سمكة بكيس بمفردها وذلك لضمان عدم وجود هواء بداخلها.

 -         ثم نقوم بوضعه بأكياس لعدم خروج رائحة منه ولضمان عدم دخول الهواء إليه ومن الممكن أن نوضع 4 أو 5 أكياس لعدم خروج أي رائحة منه.

-         وبعدها نضع السمك في مكان جاف والحرص على تقليبة كل فترة حتى يتوزع الملح على جميع أنحاء السمكة في الداخل.

  - بعد 8 أو 10 أيام تقريبا نحصل على فسيخ نظيف وآمن، وقبل تناوله يجب نزع القشر بالكامل ومن ثم تبللي يديك وتمسحى الفسيخة من الخارج بحيث تزال بقايا قشر السمك ثم بعد ذلك تفتح السمكة من بطنها ويزال الحبل الشوكي.

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