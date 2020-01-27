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ثقافة

ننشر برنامج حفلات ومناقشة نهضة مصر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تقدم دار نهضة مصر للنشر برنامجًا حافلًا من الأنشطة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، من أجل نشر الوعي والثقافة بين الشباب حتى يتسنى لهم مقابلة المؤلفين ومناقشة أعمالهم من خلال الندوات وحفلات التوقيع التي تعقدها خلال المعرض.

 

 وفيما يلي جدول الندوات وحفلات التوقيع الخاصة بدار نهضة مصر للنشر:

     توقيع كتاب " 100 نصيحة ونصيحة" لهشام سليمان

الثلاثاء 28 يناير2020 الساعة 1 ظهرًا – جناح نهضة مصر بصالة  1 جناح B43

 

     توقيع ديوان شعر "شبرا مصر" – دكتور مدحت العدل

الأربعاء 29 يناير 2020 الساعة 12 ظهرًا-  جناح نهضة مصر بصالة  1 جناح B43

 

     ندوة "تحديات السياسة الدولية في المنطقة العربية" – لأمين عام جامعة الدول العربية أحمدأ ابو الغيط

الأربعاء 29 يناير 2020 الساعة 1 ظهرًا – قاعة ضيف الشرف


   ندوة مناقشة رواية "المرشح" – دكتور خالد حبيب

الأربعاء 29 يناير 2020 الساعة 3 عصرًا- قاعة ملتقى الإبداع

يليها توقيع للرواية الساعة 4:30 عصرًا- جناح نهضة مصر بصالة  1 جناح B43

 

 

     توقيع كتاب "تفاصيل بسيطة" – الكاتب يسري الفخراني

الجمعة 31 يناير 2020 الساعة 1 ظهرًا - جناح نهضة مصر بصالة 1 B43

 

     ندوة لمناقشة كتاب "مصريات عربية" – دكتورة رضوى زكي

الجمعة 31 يناير 2020 الساعة 4:00 عصرًا – قاعة كاتب وكتاب

 

     ندوة لمناقشة كتاب "تفاصيل بسيطة" – الكاتب يسري الفخراني

الجمعة 31 يناير 2020 الساعة 4:30 عصرًا – قاعة البرنامج المهني

 

 

     توقيع رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" – الكاتبة ريم بسيوني

السبت 1 فبراير 2020 الساعة 3:00 عصرًا - جناح نهضة مصر بصالة  1 جناح B43

 

     ندوة مناقشة كتابي "إقليم فوق سطح ملتهب" و"أسرار حرب الغاز" – الكاتب السياسي جمال طه

الأحد 2 فبراير 2020 الساعة 2:00 ظهرًا- بلازا 1

 

     مناقشة كتاب "السياسات المنظمة للإعلام"- دكتورة رشا علام

الأحد 2 فبراير 2020 الساعة 4:00 عصرًا – قاعة البرنامج المهني

 

     توقيع كتاب "فرحتي" – الكاتبة يمنى سمير

الأحد 2 فبراير 2020 الساعة 4:00 عصرًا - جناح نهضة مصر بصالة  1 جناح B43

 

     بالتعاون مع مبادرة "مودة" التابعة لوزارة التضامن، تنظم نهضة مصر ندوة لمناقشة كتاب "فرحتي" للكاتبة يمنى سمير، ورواية "رجال من ورق وعروس من حلوى" للكاتبة هند الأشعل

الإثنين 3 فبراير 2020 الساعة 3:30 عصرًا – بلازا 1

 

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