750 ألف معتقل وتعذيب 500 مواطن.. جرائم أردوغان على طاولة مجلس حقوق الإنسان ..فيديو

عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا عن احوال حقوق الانسان في تركيا في عهد الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان.
واوضح التقرير ان حال حقوق الإنسان هو اعتقال وتعذيب وإسكات كل صوت معارض في تركيا في عهد أردوغان مؤكدا ان اوضاع حقوق الانسان في تركيا تاكلت لحد التلاشي تحت الترسانة التي شرعنها من القوانين القمعية.
واستعرض التقرير اوجه تعسف تركيا ضد مواطنيها حيث فصلت السلطات العشرات من الموظفين المدنيين من عملهم واعتقلت نحو 750 ألف و239 شخص واغلقت اكثر من 1500 منظمة غير حكومية ووفاة نحو 500 شخص في ظروف مشبوهة او تحت التعذيب او بسبب المرض جراء السجون السيئة.
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كانت بعض المنظمات الحقوقية الدولية، من بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اعلنت استعراض ملف الانتهاكات التركية، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وقالت المنظمات في بيانٍ : "لمّا كان من المسلّم به للعيان، كذب النظام التركي في معظم مواقفه التي اتخذها في السابق، وسجله الأسود في الشأن الحقوقي، فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وسواها من المنظمات الحقوقية العربية والدولية، تراقب عن كثب بعد انتهاء أعمال مؤتمر برلين حول الأوضاع الليبية مدى التزام تركيا ومصداقيتها في تنفيذ البيان الختامي، خاصة وأنه سيتم محاسبة المنظمات الحقوقية الدولية للنظام التركي يوم ٢٨ يناير أمام مجلس حقوق الانسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بجنيف، أثناء مناقشة تقريرها الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان الدورة الثالثة".