تأييد حبس المطربة بوسي عامين في التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، رفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ «بوسي» على حبسها عامين بتهمة التهرب من سداد مليون و 827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب واعتبارها كأن لم تكن واستمرار الحكم السابق بحبسه عامين.









كانت المحكمة حددت جلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة.



