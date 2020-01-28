مشاهير داخل أروقة المحاكم بالتجمع الخامس.. تأييد حبس المطربة بوسي عامين في التهرب الضريبي.. و مصدر يكشف مكان هروبها.. انقضاء دعوى حبس تامر عشور بالتصالح في قضية التهرب الضريبي

تأجيل محاكمة رامى صبرى فى قضية التهرب الضريبي

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بالتهرب الضريبي لـ 3 فبراير





شهدت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عدة محاكمات لأبرز الفنانين المشاهير وقضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، قبول معارضة الفنان تامر عاشور، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.





كانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمى مع الجهات المختصة.

وسبق أن عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبى، الفنان غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.

كما قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، رفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ «بوسي» على حبسها عامين بتهمة التهرب من سداد مليون و 827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب واعتبارها كأن لم تكن واستمرار الحكم السابق بحبسه عامين.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.





كانت المحكمة حددت جلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة.





و قضت المحكمة يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.





كما كشف مصدر مقرب من المطربة بوسي، أنها تمكث الآن فى لبنان منذ فترة بعد صدور حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي وتأييد ذلك الحكم اليوم.





وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المطربة بوسي قررت عدم العودة لمصر فى الوقت الحالي، لحين الاستئناف وعمل معارضة أخرى على الحكم الصادر بحقها حتى لا يتم القبض عليها.





كما قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة الفنان رامى صبرى، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و 566 جنيه للضرائب العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل لورود التقرير.









وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألف و 566 جنيه، عن أعماله فى الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.





كما قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 3 فبراير.





وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر، الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013

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كما قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، قبول معارضة الفنان تامر عاشور، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى.





كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.





كانت المحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمى مع الجهات المختصة.





وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.





وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.