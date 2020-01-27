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أخبار العالم

أول رد فعل من واشنطن بعد الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن غضبه من استمرار هجمات جماعات مدعومة من إيران على منشآت أمريكية بالعراق.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشأن الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد.

وكتب بومبيو على تويتر "تحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي عن الهجوم الصاروخي بالأمس على سفارتنا، وهو هجوم صارخ على سيادة العراق".

وأضاف "أكدت في حديثنا، يجب على حكومة العراق اتخاذ خطوات فورية لحماية منشآتنا الدبلوماسية كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي".

ومن جانبه، أكد عبد المهدي على أهمية التهدئة في المنطقة.

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