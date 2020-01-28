عدلي القيعي: الأهلي يمر بأسوأ سيناريو في دوري أبطال إفريقيا





وأضاف عدلي القيعي في تصريحات لقناة " الأهلي " أن الفريق خاض أول مباراة له بدور المجموعات خارج ملعبه وسيخوض آخر مباراة أيضا خارج ملعبه، مشددا على أنه تم تعيين حكام دون المستوى لـ مباريات الأهلي وكان الفريق المتضرر الوحيد من تلك الاختيارات.









وتابع عدلي القيعي أن الأهلي يملك 10 نقاط ولم يحسم التأهل حتى الآن على الرغم من أن هناك بعض الفرق الأخرى تأهلت بـ 8 نقاط فقط، مشددا على أن مجموعة الأهلي كانت صعبة للغاية.





وأكمل عدلي القيعي أن نتائج الفرق الاخرى بمجموعة الاهلي كانت السبب الرئيس وراء تأزم موقف الفريق، وعدم حسم التأهل حتى الجولة الأخيرة .

أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي، أن سيناريو الفريق لـ دور الـ 8 بـ دوري أبطال إفريقيا، يعتبر أسوأ سيناريو حدث له بالبطولة .