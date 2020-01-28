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ديني

لليوم الثاني.. مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي يواصل أعماله

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
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محمد صبري عبد الرحيم-محمود ضاحى-يارا زكريا- ايهاب
تنطلق، بعد قليل، أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الذي ينظمه الأزهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تمام الرابعة عصرا، البيان الختامي للمؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، ويتضمن سبعة جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.
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