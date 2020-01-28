اخبار التعليم.. بنسبة نجاح 85.2%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. بسبب تسرب المياه مدرسة بالإسماعيلية مهددة بالسقوط

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأحد، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

رغم انتشار كورونا..

استمرار استقبال المتقدمين لمنح الدكتوراة والماجستير بالصين

لتعليم تعقد دورات تدريبية لمعلمي التربية

الخاصة بالمحافظات





الخشت يطرح رؤية لتأسيس خطاب ديني جديد بعيدًا

عن التقليدي





بنسبة نجاح 85.2٪.. محافظ الإسكندرية يعتمد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020





شاهد.. بروفات الملتقى المسرحي الأول للموهوبين

بالبحيرة





بسبب تسرب المياه..مدرسة بالإسماعيلية مهددة

بالسقوط

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة

الإعدادية بدمياط





برقم الجلوس .. احصل على نتيجة الشهادة

الإعدادية بالقليوبية





بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الثالث

الإعدادي 2020 بالمحافظات





برنامج تدريب الطلبة الفرنكوفون في الجامعات المصرية بمكتبة الإسكندرية





التصنيف الإنجليزي للجامعات QS يكرم التعليم العالي المصري