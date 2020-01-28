اخبار التعليم.. بنسبة نجاح 85.2%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. بسبب تسرب المياه مدرسة بالإسماعيلية مهددة بالسقوط

رغم انتشار كورونا..
استمرار استقبال المتقدمين لمنح الدكتوراة والماجستير بالصين
لتعليم تعقد دورات تدريبية لمعلمي التربية
الخاصة بالمحافظات
عن التقليدي
بنسبة نجاح 85.2٪.. محافظ الإسكندرية يعتمد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020
شاهد.. بروفات الملتقى المسرحي الأول للموهوبين
بالبحيرة
بسبب تسرب المياه..مدرسة بالإسماعيلية مهددة
بالسقوط
برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة
الإعدادية بدمياط
الإعدادية بالقليوبية
بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الثالث
الإعدادي 2020 بالمحافظات
برنامج تدريب الطلبة الفرنكوفون في الجامعات المصرية بمكتبة الإسكندرية