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تعليم

اخبار التعليم.. بنسبة نجاح 85.2%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. بسبب تسرب المياه مدرسة بالإسماعيلية مهددة بالسقوط

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:01 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قسم التعليم
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