مفيش جفاف ولا تشققات.. تعرفى على أسباب جفاف الجلد وطرق علاجة الصحيحة وأهم النصائح للقضاء عليه

تعتبر مشكلة جفاف الجلد من المشاكل الشائعه في فصل الشتاء والتي يمكننا التعرف عليها بكل سهولة، فيحتاج الجسم فيها إلى زيادة الترطيب والحفاظ عليه.





ووفقًا لموقع "black doctor" تعرف على أسباب جفاف الجلد.





1- سوء التغذية

2- التعرض للعوامل البيئية الخارجية كالتلوث واستخدام نوع غير مناسب من الصابون أو التعرض المتكرر للماء أو الهواء الجاف وغيرها

3- استخدام المواد التى تثير حساسية وتهيجًا في الجلد من مواد التجميل

4- استخدام ماء ساخن أثناء غسيل الجلد

5- استعمال منظفات شديد التركيز فينتج عنها تهيج في الجلد

6- نقص فيتامين (أ)

7- الأمراض الجهازية، والمناعية

8- التعرض المفرط لأشعة الشمس

9- استخدام بعض الأدوية

10- الإكثار من الاغتسال بالماء الساخن أو البارد مع عدم الترطيب

11- الإفراط في استخدام المطهرات ومواد التنظيف

12- درجات الحرارة الباردة

13- انخفاض الرطوبة













أبرز الطرق الصحيحة والفعالة فى علاج جفاف الجلد.





ووفقًا لموقع " black doctor" إليكم أهم الطرق التى تساعد على علاج جفاف الجلد.





1- استخدام المستحضرات المرطبة للجلد التى تتناسب مع نوع بشرتك، وخاصة إذا كانت حساسة مثل الفازلين.

2- أستخدام الكريمات المضادة للحكة وتشمل الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون.

3- التغذية السليمة تساعد على تحسين البشرة الجافة وحمايتها من التعرض لجفاف الجلد.

4- يفضل تناول الاغذية التي تحتوي على الأوميغا 3 وتشمل الكتان والجوز وزيت القرطم، و الأسماك مثل سمك الرنجة والتونة وسمك السلمون والسردين.

5- أستخدام الزيوت الطبيعية فى الترطيب مثل زيت جوز الهند، والصبار فهما يستطعن

تغذية البشرة بشكل كبير









طرق الوقاية السليمة من جفاف الجلد





ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز طرق الوقاية من جفاف الجلد.









1- تجنب الحمام الساخن:-

إن المياه الساخنة تؤذي الجلد وتنتزع الزيوت منه، وذلك يؤدى إلى جفاف للبشرة والحكة، ويفضل ألا يفرك الجلد بشدة مع استخدام الماء الفاتر للحمام، والتنشيف بلطف يساعدان على الحفاظ على البشرة.





2- استخدم نوع صابون مناسب:

إن استخدام الصابون بكثافة يتسبب في إزالة الترطيب والزيوت الطبيعية من سطح الجلد مما يؤدى إلى تشققه، وتعرضه لاحتمال الإصابة بالالتهابات، لذا يجب الانتباه إلى أن بعض الأنواع التجارية الرخيصة من الصابون تؤذي الجلد، واختيار نوع جيد من الصابون.





3- اختيار ملابس مناسبة:

قد تتواجد بعض الملابس الصوفية التى يمكن أن تسبب الحكة وتهيج الجلد إذا كانت بشرتك حساسة، لذلك تفضل أن تكون الملابس القطنية هي الأنسب للجلد الحساس والجاف.





4- انتبه من الأدوية:

تسبب بعض الأدوية فى جفاف الجلد مثل بعض الأدوية القلبية، وبعض أدوية حب الشباب، لذلك يجب أتباع نصائح الطبيب بشكل جاد للحفاظ على صحة الجلد.





5- الغذاء السليم: