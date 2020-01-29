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رياضة

قبل لقاء ويست هام.. ماذا قدم محمد صلاح في مباراة وحيدة لعبها بدون ساديو ماني هذا الموسم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:17 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
يخوض فريق ليفربول الانجليزي مواجهة مرتقبة اليوم الأربعاء أمام منافسه وست هام يونايتد والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي في إطار الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الإنجليزي. 

ويغيب عن ليفربول في هذه المواجهة السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مباراة ولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الممتاز.

ويقدم ساديو ماني رفقة محمد صلاح ثنائية رائعة على المستويين الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، إلا أن الفرعون المصري لعب دون أسد التيرانجا في مباراة واحدة فقط هذا الموسم ، وهى مباراة ساويثهامتون خارج ملعب الريدز ولم يشارك ساديو فيها بعدما فضل الألماني يورجن كلوب إراحته، وحقق خلال ليفربول الفوز بثلاثية نظيفه سجل صلاح الهدف الثاني وساهم بالهدف الثالث.

وشارك ساديو ماني مع ليفربول في 21 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفا، وصنع 6 أخرى.

ويدخل ليفربول المباراة بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب وهو ساع إلي مواصلة سلسلة اللاهزيمة مع فريق الريدز للاقتراب أكثر نحو حسم لقب البريمرليج الغائب عن الريدز منذ ما يقارب لـ 30 عاما.

ويدخل ليفربول وهو متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.
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