اليابان تدعو إلى مشاركة تايوان في اجتماعات منظمة الصحة العالمية حول تفشي فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، إن مشاركة تايوان في منظمة الصحة العالمية ضرورية لمكافحة تفشي فيروس كورونا على نحو فعال.





وأضاف آبي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه سيصعب الحفاظ على الصحة والحد من زيادة العدوى بالفيروس إذا تم استبعاد تايوان لأسباب سياسية، مؤكدا أن طوكيو ستستمر في توضيح موقفها في منظمة الصحة العالمية.





وتأتي تصريحات آبي التي أدلى بها خلال جلسة برلمانية بعدما قال نائب برلماني من حزب معارض إن تايوان لا يمكنها أن تشارك في اجتماع طاريء عقدته منظمة الصحة العالمية في جنيف 22 يناير الجاري بشأن تفشي فيروس كورونا.





وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا يجب أن يخضع لسيطرتها، بالقوة إن لزم الأمر، وتعارض مشاركتها في منظمة الصحة العالمية وفي منظمات دولية أخرى باعتبارها كيانا مختلفا.





وأكدت اليابان وتايوان وجود حالات مصابة بفيروس كورونا لديهما والذي كانت بؤرته مدينة ووهان الصينية.