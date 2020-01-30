أهم الأخبار..المصرية للاتصالات تعلق على صفقة فودافون.. مصر للطيران تعلق رحلاتها للصين بسبب كورونا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها خلال التقرير التالي :

المصرية للاتصالات تعلق علي صفقة فودافون المحتملة

قالت الشركة المصرية للاتصالات، أنه في ضوء ما يجرى تداوله عن اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف في حصتها في شركة فودافون مصر..للمزيد اضغط هنا

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس كورونا

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها المتجهة من وإلي المدن الصينية..للمزيد اضغط هنا

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب الإسكندرية فجرًا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل فجر يوم الخميس الموافق 30 /01/2020 هزة أرضية على بعد 440 كم شمال غرب مدينة :الإسكندرية (داخل البحر المتوسط) كانت بياناتها كالتالي..للمزيد اضغط هنا

اتجوز على زينب.. أحمد حسن اليوتيوبر الشهير يثير ضجة على إنستجرام بعد صورته الأخيرة

أثار اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي للصور إنستجرام، بعد نشره صورة جديدة برفقة إحداهن ويبدو أنه حفل زفاف. . للمزيد اضغط هنا

بدء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة.. 2 فبراير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم البدء في قبول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بدءا من يوم الأحد الموافق 2 /2 /2020 .. للمزيد اضغط هنا

فيسبوك تدفع 550 مليون دولار للتصالح مع المستخدمين لهذا السبب

على مدار 5 سنوات كاملة شهدت المحاكم نزاعًا طويلًا قد انتهى اليوم، عندما رفع مستخدمو فيسبوك دعاوى قضائية فى عام 2015.للمزيد اضغط هنا

أبو فيونكة وأبو تورتة.. استشاري يوضح سبب ظاهرة هروب الخُطاب

على نفس خطى «مصطفى أبوتورتة» تداول رواد التواصل الاجتماعي، قصة جديدة مشابهه بعنوان «خالد أبوفيونكه» أدعت احدي الفتيات وتدعى امينه نشرت قصتها مع شاب يدعى خالد، الذي تركها بداعي الظروف المادية الصعبة لتفاجأ بأنه قد أعلن خطبته من أخرى بعد أسبوع فقط..للمزيد اضغط هنا