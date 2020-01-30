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رياضة

جولة سياحية للوفود المشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ..صور

الخميس 30/يناير/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
نظمت اللجنة المنظمة للألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص، زيارة سياحية للوفود إلى منطقة الأهرامات من اجل مشاهدة المعالم السياحية في مصر حيث ظهرت البهجة والمرح على وجوه الجميع.

واستضافت مصر الألعاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ملاعب استاد القاهرة الدولي واستاد الدفاع الجوي بمشاركة 42 دولة أفريقية وتختتتم الألعاب يوم 31 يناير الجاري برحيل الوفود المشاركة.

وحصد منتخب مصر 34 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و 12 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

ففي كرة السلة حصدت مصر 3 ميداليات بواقع فضية للبنين وآخرى للبنات، وذهبية لفريق البنات الموحد وذهبية للبنين.

أما في رياضة البوتشي توجت مصر في مسابقات الفردي على مستوى البنات بـ3 ميداليات فضية و 3 ميدالية برونزية وأيضا المركز الرابع، وفي البنين ميداليتين فضيتين ومركزا رابعا، وفي الزوجي رجال حققت مصر ميدالية برونزية ومركزا رابعا وبالزوجي للسيدات ميدالية فضية وبرونزية ومركزا رابعا.

وخلال مسابقات كرة القدم حصدت سيدات مصر الميدالية الذهبية ورجال مصر الميدالية الفضية.

بينما في ألعاب قوى على مستوى البنين توجت مصر بـ2 ذهبية و 2 فضية و 5 برونزية و5 مركز رابع، وعلى مستوى البنات حصدت مصر ذهبية وفضية و 6 برونزيات ومركزا رابعا.
جولة سياحية للوفود المشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ..صور
جولة سياحية للوفود المشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ..صور
جولة سياحية للوفود المشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ..صور
جولة سياحية للوفود المشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ..صور
جولة سياحية للوفود المشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ..صور
جولة سياحية للوفود المشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ..صور
جولة سياحية للوفود المشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ..صور
جولة سياحية للوفود المشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ..صور
جولة سياحية للوفود المشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ..صور
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