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أخبار العالم

قوات الجيش اليمني تحرر مواقع مهمة في جبهة العقبة غربي الجوف

الخميس 30/يناير/2020 - 10:04 م
قوات الجيش اليمني
قوات الجيش اليمني
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أ ش أ
حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، عددًا من المواقع في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش شنت هجومًا واسعًا على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في جبهة العقبة، تمكنت خلاله من تحرير أربعة مواقع من قبضتها.

وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير 4 آليات قتالية تابعة لها.

بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغاراتها الجوية، مواقع وتجمعات الميليشيا في مديرية المتون، ومنطقة "المحزمات"، شمالي مديرية مجزر، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
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