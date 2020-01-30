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فن

نشرة الفن.. أحمد العوضي يتحول للإرهابي هشام عشماوي.. رسالة مؤثرة من رجاء الجداوي لابنتها.. عزاء والدة محمود حافظ

الخميس 30/يناير/2020 - 11:58 م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:


أحمد العوضي يتحول إلى الإرهابي هشام عشماوي ..صورة


روج الفنان أحمد العوضي لمسلسل " الإختيار" المقرر عرضه فى موسم رمضان 2020، والذي يجسد من خلاله شخصية الإرهابي هشام عشماوي.


ياسمين رئيس توضح حقيقة تجسيدها شخصية مروة قناوي


كشفت الفنانة ياسمين رئيس فى تصريحات لـ«صدى البلد» عن حقيقة تجسيدها لشخصية مروة قناوي.


وسط غياب الفنانين.. عزاء والدة الفنان محمود حافظ | فيديو وصور


أقيم اليوم عزاء والدة الفنان  محمود حافظ بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتقديم واجب العزاء منهم، المخرج خالد جلال، الفنان محمد جمعة، حمزة العيلي.


بصورة ورسالة.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته


شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره صورة جديدة له برفقة زوجته ندى الكامل، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام».


رسالة مؤثرة من رجاء الجداوي لابنتها: حبك بيوجع قلبي


وجهت الفنانة رجاء الجداوي رسالة مؤثرة لابنتها ونشرت صور لهما سويا عبر صفحتها على "إنستجرام".


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