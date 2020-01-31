دوري أبطال إفريقيا.. حمادة صدقي يكشف للأهلي نقاط قوة الهلال

قدم حمادة صدقي،المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي سموحة والهلال السوداني السابق، روشتة بنقاط القوة داخل نادي الهلال السوداني قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.





ويواجه الأهلي منافسه الهلال السوداني غدا السبت في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.





وقال حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية الليلة "الهلال عليه الفوز بالمباراة كونها على ملعبه وهو فريق قوي جدًا، رغم الهزيمة أمام النجم الساحلي ولكنه كان الأقرب للفوز".





واستكمل: "الهلال لديه لاعبون جيدون جدًا، وقادرون على إزعاج الأهلي في المباراة، لكن خبرات الأهلي تمكنه من تخطي المباراة رغم صعوبتها".





وعن أخطر اللاعبين في الهلال، أجاب: "الفريق كمجموعة على المستوى الجماعي جيد، أما فرديًا فإن الظهير الأيمن أطهر الطاهر لاعب رائع وهو هدافهم".





وأوضح: "عماد العراقي لاعب جديد، وناصر الدين الشغلة لاعب جيد جدًا رغم كونه كبيرا في السن ولكنه يلعب جيدًا".



