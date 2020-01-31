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أخبار العالم

فلسطين تواصل تحركاتها بالأمم المتحدة ضد خطة السلام الأمريكية

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:47 ص
فلسطين تواصل تحركاتها
فلسطين تواصل تحركاتها بالأمم المتحدة ضد خطة السلام الأمريكية
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سمر صالح

واصلت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة تحركاتها في أروقة الأمم المتحدة ضد خطة السلام الأمريكية.

 

وأوضحت البعثة، في بيان لها، اليوم الجمعة، بأن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، التقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، الذي أكد أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعلى قاعدة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

 

واجتمع الوزير منصور أيضا مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن والمكونة من 7 أعضاء (تونس، وفيتنام، وإندونيسيا، وجنوب افريقيا، والنيجر، وسانت فنسنت وجزر جرينادين، وجمهورية الدومينيكان) في إطار التحضير لزيارة السيد الرئيس إلى الأمم المتحدة، وقد أكدوا على مواقفهم الثابتة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 

كذلك، شارك السفير منصور أيضا في الاجتماع الشهري على مستوى السفراء لمكتب التنسيق للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، حيث شدد على مدى خطورة الخطة الأمريكية التي تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستعرض الجهود الإقليمية والدولية التي تقوم بها دولة فلسطين لنقل موقفها الرافض للخطة الأمريكية، مشيرا إلى اجتماع مجلس الوزراء العرب في القاهرة يوم غد السبت، يليه اجتماعات وزارية لمنظمة التعاون الإسلامي ولمجموعة دول عدم الانحياز. إلى جانب ذلك، فإن رئيس الوزراء، محمد اشتية، سيحضر القمة الأفريقية في أديس أبابا في مطلع فبراير المقبل، وسيقوم السيد الرئيس بزيارة مجلس الأمن الدولي لعرض الموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة.

 

وقد أكدت كل من إيران، وكوبا، وسانت فنسنت وجزر جرينادين، والعراق، وفنزويلا، وتونس، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، واليمن، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وليسوتو، وأنجولا، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعلى مواقفهم الراسخة لجهة دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها تجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

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