فيديوجراف.. فوائد غير متوقعة لـ حليب الإبل

حليب الإبل أو حليب الناقة، أو كما يسمى في الصحراء باسم حليب النوق، واحد من أفضل الأغذية الرئيسية المتكاملة التي يعتمد عليها أهل البادية، كونه متوفّرا بكميات كبيرة فى الصحراء.



يعتبر من الاغذية الذي يدخل في تركيبة العديد من الأغذية والأطباق والمشروبات والحلويات الرئيسّية، ويحتوي في تركيبته الطبيعية على العديد من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم بما فيها البروتينات والفيتامينات والدهون بشكل أكبر من أنواع الحليب الأخرى بما فيها حليب البقر، والماعز، والجواميس.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن فوائد حليب النوق من خلال الفيديو جراف التالي ...