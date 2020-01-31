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أخبار العالم

أجبرتها على المغادرة..فرقاطة يونانية تتصدى لسفينة تركية في البحر المتوسط.. شاهد

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:13 م
فرقاطة يونانية
فرقاطة يونانية
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أحمد محرم
ذكر موقع "ألفا فري برس" الإخباري اليوناني أن السلطات اليونانية اكتشفت صباح اليوم تعدي سفينة التنقيب التركية "أوروك ريس" على الجرف القاري الخاص باليونان في البحر المتوسط.

وأضاف الموقع أن سفينة التنقيب التركية "أوروك ريس" أُجبرت على مغادرة الجرف القاري اليوناني في البحر المتوسط، بعدما تصدت لها وطاردتها الفرقاطة اليونانية "نيكيفوروس فوكاس".



وأوضح الموقع أن القوات البحرية اليونانية تأهبت بعد اكتشاف تحرك السفينة التركية قرب سواحل قبرص وكريت، و كانت منفردة غير مصحوبة بمركبات عسكرية تركية، ثم انطلقت الفرقاطة اليونانية من ميناء كارباثوس لمطاردتها.
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