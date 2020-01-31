بعد شائعات طلاقها من تيم حسن.. وفاء الكيلاني تتصدر جوجل

وأكدت وفاء الكيلاني، مؤخرًا أن ما تردّد حول طلاقها من تيم حسن، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، ونفت تلك الشائعات على طريقتها الخاصة.





واكتفت وفاء الكيلاني، بالتعليق على الأمر، من خلال نشرها صورة، جمعتها بـ تيم الحسن، من خلال خاصية الـ" Story" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، لتنفي كل ما تردد من مثل هذه الاقاويل.