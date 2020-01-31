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فن

بعد شائعات طلاقها من تيم حسن.. وفاء الكيلاني تتصدر جوجل

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:42 م
وفاء الكيلاني وتيم
وفاء الكيلاني وتيم حسن
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سعيد فراج
تصدرت الإعلامية وفاء الكيلاني، مؤشرات البحث على جوجل بالمملكة العربية السعودية، بعد يوم من انتشار شائعات حول طلاقها من الفنان السوري تيم حسن، وانتشار تلك الشائعة بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكدت وفاء الكيلاني، مؤخرًا أن ما تردّد حول طلاقها من تيم حسن، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، ونفت تلك الشائعات على طريقتها الخاصة. 

واكتفت وفاء الكيلاني، بالتعليق على الأمر، من خلال نشرها صورة، جمعتها بـ تيم الحسن، من خلال خاصية الـ" Story" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، لتنفي كل ما تردد من مثل هذه الاقاويل. 

يذكر أن وفاء الكيلاني، احتفلت بعقد قرانها على تيم الحسن، في شهر مايو عام 2017، بالقاهرة وسط حضور عائلتها.

بينما كانت احدث أعمالها برنامج "تخاريف"، الذي تم عرضه عبر فضائية mbc مصر، واستضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.
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