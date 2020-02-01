اخبار الحوادث.. تفاصيل وفاة فتاة بسبب الختان بأسيوط .. مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة









الداخلية :عفو رئاسي عن 135 مسجون

قام قطاع السجون اليوم الجمعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسى عن ١٣٥ من المحكوم عليهم. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أول فيديو لحادث وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لـ أوراسكوم | شاهد

ينشر موقع صدى البلد الاخباري، أول فيديو لحادث وفاة المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم إثر تعرض سيارته لحادث على الطريق الدائرى فى الجيزة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الأمن يداهم وكرًا إجراميًا بصحراء السخنة.. وضبط عنصرين خطيرين بمخدرات وأسلحة نارية

نجح قطاع الامن العام في ضبط عنصرين اجراميين خطيرين بحوزتهما مواد مخدرة واسلحة نارية فى مداهمة لوكر بالظهير الصحراوى بطريق السخنة - القاهرة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





حضروا من الصعيد لـ لقمة العيش.. الصور الأولى لـ 5 ضحايا لقوا مصرعهم خنقا بـ نيران التدفئة في الجيزة

حصل موقع صدى البلد الاخباري، على الصور الاولى لضحايا حادث مصرع 5 عمال داخل أحد العقارات "تحت الإنشاء" في مدينة 6 أكتوبر. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بالأسماء.. دفن ضحايا لقمة العيش في الجيزة.. والتحريات: اختناق بـ نيران تدفئة

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن 5 جثث لعمال لقوا مصرعهم خنقا داخل شقة بعقار بمدينة أكتوبر، وذلك عقب صدور تقرير الطب الشرعي. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في وفاة 5 عمال نظافة بينهم شقيقان داخل شقة بأحد عقارات مدينة 6 أكتوبر. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد وفاة طفلة الختان .. فريق من النيابة يعاين المستوصف الخاص بطبيب أسيوط

قام اليوم الجمعة فريق من نيابة مركز منفلوط بمعاينة المستوصف الخاص بالطبيب المتهم بإجراء عملية ختان فتاة مما نتج عنها وفاتها داخل المستوصف . . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الجنس والعشيق .. أبرز 3 جرائم قتل لـ الازواج فى القاهرة والقليوبية

تعددت الجرائم الأسرية كثيرا فى الفترة الاخيرة، معظم تلك الجرائم يقف وراءها العشيق والعلاقات الجنسية المحرمة بين الزوجة والعشيق وخيانة الازواج، أسباب كثيرة دفعت الزوجات لقتل أزواجها إلا أن السبب الأساسي هو دخول العشيق فى حياته وإشباع رغباتهم المحرمة، من خلال ذلك التقرير نرصد أبرز 3 جرائم قتل للأزواج حدث خلال يومين فقط ودرات أحداثهم بمحافظتى القليوبية والقاهرة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة 9 أشخاص بحادثي تصادم في البحيرة

أصيب 9 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأنحاء متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادثي تصادم بطريقي دمنهور / دسوق وأبو المطامير / كفر الدوار، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصرع وإصابة 12 في حادث انقلاب سيارة أجرة على صحراوى بني سويف

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، مساء اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى بعد الشيخ فضل فى اتجاه المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام لقربها من مكان الحادث. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مأساة 5 عمال بينهم شقيقان.. حضروا من سوهاج للعمل بالجيزة فماتوا بنيران التدفئة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل وفاة 5 عمال نظافة بينهم شقيقان داخل شقة باحد عقارات مدينة 6 أكتوبر. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





فتيات الدقهلية المغضوب عليهن من الأب يعلنّ مفاجأة أمام النيابة

ادلت الفتيات الثلاث اللاتى طردهن والدهن من المنزل بأقوالهن امام نيابة طلخا حيث اكدن ان والدهن لم يطردهن بسبب رفضهن ممارسه الرذيله ولكن كان بتحريض من مصور الفيديو. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





موس الختان ينتهك جسد ندى في الحواتكة.. طفلة الابتدائي تلفظ آخر أنفاسها في عامها الـ 12.. بلاغ الاهالى يفضح الواقعة.. تفاصيل