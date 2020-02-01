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السفير السعودي بالقاهرة يسلم مصر وفلسطين حصتهما من لحوم الهدي والأضاحي.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
قال السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة إنه تم تسليم مصر وفلسطين حصتهما من لحوم الهدي والأضاحي.

وقال سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة في تقرير عرضه برنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية mbc مصر: سعدنا بتسليم دفعة هدية لجمهورية مصر العربية وفلسطين عن طريق البنك الإسلامي للتنمية.

وكان قد سلم السفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، اللواء محمد رضا ممثل مصر، حصة مصر من لحوم الهدي والأضاحي، لموسم حج عام 1440هـ- 2019م، المتمثلة في عدد 20 ألف أضحية.

كما تسلّم سفير دولة فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح، حصة فلسطين من لحوم الهدي والأضاحي المتمثلة في عدد 30 ألف أضحية.


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