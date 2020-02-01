بعد تصدره تويتر .. تعرف على وسيم يوسف

تصدر وسيم يوسف ، إمام وخطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول ، تريند موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" وذلك بعد نبأ إقالته من منصبه كخطيب للمسجد.





ويرصد صدي البلد خلال السطور القليلة القادمة " سيرته الذاتيه" ..





وُلد وسيم يوسف "داعية إسلامي أردني - إماراتي، وخطيب وإمام بجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول " ، في 29 يونيو 1981 في إربد بالأردن.





وحصل على الجنسية الإماراتية عام 2014 حيث بدأ بعدها يقدّم عدة برامج إسلامية على قنوات فضائية منها قناة أبوظبي وأُشتهر بسبب هجومه العلني لجماعة الإخوان الارهابية والسلفية بشكل عام.





وتلقى علوم الشريعة الإسلامية على يد عدد من العلماء كعلم الفقة و التفسير و العقيدة الاسلامية، حيث درس التفسير في حلقات ودروس يومية في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ، وكان له عدد من المحاضرات في شرح العقيدة الطحاوية والواسطية و محاضرة عن الوعظ و الإرشاد.





حفظ الصحيحين واغلب كتب السنن والمتون منها متن الشاطبية في القراءات القرآنية العشر و كتب بلوغ المرام و عمدة الأحكام و غيرها الكثير من كتب المتون الإسلامية





حصل علي بكالوريوس الشريعة من جامعة البلقاء التطبيقية تخصص القراءات عام 2004 بجانب حصوله علي ماجستير في تفسير القرآن 2009.





من ابرز برامجه التليفزيونية برنامج "رؤيا قصص وعبر" و"هذا هو الإسلام" و "روائع التبيان" و "مع وسيم يوسف" و " ألا تطغوا في الميزان" و" أفتوني في رؤياي" و" من وحي البيان " و"القول الفصل " و"أفتوني في رؤياي" و "من رحيق الإيمان"



