صورة نادرة.. آسر ياسين طفلا برفقة والده

نشر الفنان آسر ياسين، صورة نادرة له، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها بمرحلة الطفولة ووالده يحمله هو وشقيقه إسلام ياسين.





ووجه آسر ياسين، التهنئة لوالده بمناسبة عيد ميلاده، من خلال التعليق على الصورة قائلًا: « كل سنة وأنت طيب يا أجدع وألذ أخ في العالم».





يذكر أن آسر ياسين احتفل، مؤخرًا، بالانتهاء من تصوير فيلم "صاحب المقام" بالكامل، رفقة صناع العمل، بعد انتهاء آخر يوم تصوير للعمل.





"صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، والنجم الكوميدي بيومي فؤاد، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة نسرين أمين، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.



