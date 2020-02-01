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فن

آمال ماهر تكشف تفاصيل حفلها في عيد الحب

السبت 01/فبراير/2020 - 11:18 م
آمال ماهر
آمال ماهر
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سعيد فراج
نشرت الفنانة آمال ماهر، تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، لبوستر حفلها المُقبل في عيد الحب، لتكشف عن تفاصيله، إذ تحيي الحفل بصحبة الفنان تامر عاشور والفنان ماجد المهندس، على مسرح كايرو شو، بكايرو فيستيفال سيتي في القاهرة. 

وعلقت آمال ماهر، على بوستر الحفل، قائلة: «منتظراكم يوم ١٤ فبراير نحتفل ب #عيد_الحب مع بعض .. #حفلة_عيد_الحب». 

من جهة أخرى، تعيش آمال ماهر، حالة من النشاط الفني، حيث بدأت في تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، كما تستعد لإطلاق أغنية منفردة من الألبوم (سينجل) في "عيد الحب 2020"، بالإضافة إلى استعدادها لإحياء حفل غنائي كبير في القاهرة لنفس المناسبة.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحها في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين"، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تركي آل الشيخ – تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد.

كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي "AR Rahman" الحائز على جائزة أوسكار، وTaskin Sabah وIsmail Tunçbilek وLuis  Robisco وطارق مدكور ونادر حمدي وتميم وهادي شرارة  ونابلسي.
آمال ماهر تكشف تفاصيل حفلها في عيد الحب
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