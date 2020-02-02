AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دراسة: فيروس شلل الأطفال المعدل يساعد في مكافحة سرطان الدماغ

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:34 ص
شلل الأطفال
شلل الأطفال
Advertisements
أ ش أ
 تشير الأبحاث الطبية الحديثة فى مجال زرع الخلايا والنماذج الحيوانية إلى أن العلماء قد يكونوا قادرين على استخدام فيروس شلل الأطفال المعدل لتكوين استجابة مناعية ضد خلايا أورام الدماغ .

ويعرف العلماء أن فيروس شلل الأطفال هو العامل الممرض الذي يسبب التهاب سنجابية النخاع، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويحتمل أن يتسبب في حدوث إعاقة وفي معظم حالات الوفاة، لكن، وعلى نحو متزايد، وجد الباحثون أنه يمكنهم تعديل الفيروسات الموجودة لجعلها آمنة، والأهم من ذلك، تسخير إمكاناتها فى تحدى ومكافحة الظروف الصحية الأخرى .

وفى الآونة الأخيرة، اكتشف فريق من الباحثين فى معهد ديوك للسرطان فى نورث كارولينا بالولايات المتحدة أنهم قد يكونوا قادرين على استخدام فيروس شلل الأطفال في علاج شكل من أشكال سرطان الدماغ.

وفى ورقة بحثية، نشرت في عدد فبراير من مجلة (ناتشر للاتصالات)، أوضح الباحثون أنهم قاموا بتعديل الفيروس وراثيا، وخلق نسخة مستقرة وآمنة، تمسى (الوهم)، وقالوا إن هذه النسخة المعدلة يمكن أن تعزز الاستجابة المناعية ضد الورم الدبقي المنتشر، وهو نوع من أورام الدماغ شديدة العدوانية، وهو أكثر شيوعا عند الأطفال أكثر من البالغين .

ومن أجل دراستهم، قام الباحثون بتعديل الوريثة المضادة لفيرس شلل الأطفال للحصول عليها للتعبير عن مستضد ورم متحور عادة في ورم المنتصف المنتشر، و"المستضدات"، هي هياكل تحفز استجابة الجهاز المناعي.

وقال الدكتور ماتياس جرومير أستاذ الأورام السرطانية في جامعة (نورث كاولينا) "يلاحظ أن الفيروس قادر على تنشيط الخلايا الجذعية وتحفيز استجابة مناعية ضد السرطان، دون تهديد جوانب الصحة الأخرى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر.. الصداع والأنفلونزا مؤشرات لمرض كارثي

لن تتوقع.. نوع من التوابل له قدرة فعالة لعلاج الأورام السرطانية

الأكثر عرضة لشلل الأطفال .. وانتبهي لأعراضه التحذيرية

دراسة: الخلايا تدافع عن نفسها عن طريق التماسك

أعراض الإصابة بسرطان الدماغ .. 9 علامات تشير للإصابة بالمرض الخبيث

أعراض الإصابة بسرطان الرئة.. 8 علامات تؤكد سرطان الرئة والأطعمة المالحة تصيب المعدة

ترشيحاتنا

أسعار تويوتا اليوم في مصر بعد تخفيض toyota corolla 2020 .. صور

بـ فستان أحمر.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها

حكم تربية الحمام.. تعرف على ضوابط الاحتفاظ به .. وما هي مسألة قبول شهادة مربيه

الأغرب في العالم.. القطة الغجرية تمتلك 22 إصبعا في قدميها

محمد هنيدي يسخر من نفسه في عيد ميلاده الـ55

16 إجراء عاجلا لحماية المدارس من كورونا مع عودة الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا اليوم في مصر بعد تخفيض toyota corolla 2020 .. صور

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

فراغ عاطفي .. شاب يبحث عن عروس بإعلان غريب