أسعار الذهب اليوم الأحد 2 -2- 2020

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 2-2- 2020 على ارتفاع أمس، السبت، بقيمة 4 جنيهات فى الأسواق، نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للأوقية لتصل إلى 1588 دولارا مقابل 1579 دولارا فى مستهل التعاملات اليوم الأحد، ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمحافظات مصر المختلفة، 698 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم الأحد:





عيار 18 سجل 598.25 جنيه للجرام





عيار 21 سجل 698 جنيها للجرام





عيار 24 سجل 797.75 جنيه للجرام





الجنيه الذهب 5584 جنيها





أوقية الذهب 1588 دولار.





وارتفع سعر الذهب فى مصر، نظرا لتحرك سعر الذهب عالميا من 1579 إلى 1588 دولارا للأوقية، بارتفاع بلغت نسبته 0.41 % فى المعاملات الفورية.