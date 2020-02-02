صحة الوادي الجديد تنفذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال منتصف فبراير

تستعد مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، في الفترة من 16 – 19 فبراير الجاري.





وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن التطعيم يجري من خلال مراكز التطعيم والوحدات الصحية والريفية والفرق الثابتة والمتحركة بمراكز المحافظة الخمس و أن التطعيم آمن ومن عمر شهر وحتى 5 سنوات، ولا توجد أي موانع لتطعيم الأطفال.





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وأضاف محروس، أنه جرى تجهيز فرق متحركة وثابتة ستجوب قرى ومدن المحافظة لتطعيم الأطفال، وأن التطعيم سيتم من منزل إلى منزل ومن شارع إلى شارع، وجرى تقسيم مدن المحافظة إلى قطاعات وتسكين رؤساء لفرق التطعيم للإشراف الكامل على توصيل المصل لكل طفل وقاية من هذا المرض.





لفت محروس إلى أن محافظة الوادي الجديد خالية من شلل الأطفال طوال العشر سنوات الماضية وأن قطاع الطب الوقائي يعمل على الاستمرار في مواجهة المرض وجعل المحافظة خالية منه.