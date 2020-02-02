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حوادث

أنجبت سفاحا .. القبض على طالبة ألقت طفلها في الشارع

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:24 م
العثور على طفل رضيع
العثور على طفل رضيع
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خالد رياض

حضرت "مرمر" للدراسة من إحدي محافظات الصعيد إلى محافظة سوهاج، لكنها ارتبطت بعلاقة آثمة مع أحد زملائها مما نتج عنه حملها سفاحا، فتوجهت إلى مستشفى سوهاج الجامعي ووضعت مولودها.


خرجت مرمر من المستشفى تحمل طفل الخطيئة، واستقلت إحدى مركبات التوك توك، وتوجهت بالمولود الي منطقة الجوازات بدائرة قسم أول سوهاج، وفي منطقة مظلمة ألقت بالطفل بجوار أحد صناديق القمامة، لم يتحمل المولود البرودة الشديدة فتوفي.


أهالي المنطقة عثروا علي المولود جثة هامدة فأبلغوا رجال المباحث، وبعد مناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وأن الطفل مربوط الحبل السري، مما يدل علي أنه تم ولادته في مستشفى أو عيادة خاصة.


تحريات المباحث وصلت سريعا للطالبة، التي تقيم بدائرة مركز أخميم، بعد أن تبين أنها وضعت المولود بمستشفي أخميم المركزي، وتم القبض عليها وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة.


تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بعثورهم علي جثة طفل حديث الولادة مربوط الحبل السري بمنطقة أبراج الجوازات، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط المباحث الجنائية، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.


أسفرت جهود ضباط إدارة البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة "مرمر.ع.ا" 25 عاما طالبة وتقيم دائرة مركز شرطة أخميم، ولها محل إقامة آخر بإحدى محافظات الصعيد المجاورة، والسابق قيامها بالوضع بمستشفي سوهاج الجامعي للطفل المذكور المعثور عليه.


وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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