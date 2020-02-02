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تعليم

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 برقم الجلوس

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:37 م
نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020
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ياســـمين بدوي
تعلن وزارة التربية والتعليم، بعد قليل، نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم موجهة رسالة لكل من يهمه الأمر: ترقبوا نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالي: Studg11.emis.gov.eg

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، لابد من اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه. 

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود". 

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء". 
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