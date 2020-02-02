رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم ، بعد قليل، نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.





وقالت وزارة التربية والتعليم موجهة رسالة لكل من يهمه الأمر: ترقبوا نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالي: Studg11.emis.gov.eg





وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، لابد من اتباع الخطوات التالية:





1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.





2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".



