رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم، بعد قليل، نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم موجهة رسالة لكل من يهمه الأمر: ترقبوا نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالي: Studg11.emis.gov.eg
وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، لابد من اتباع الخطوات التالية:
1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.
2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".
3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".