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رياضة

كوكاكولا يكتسح سرس الليان برباعية استعدادا لمواجهة النجوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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عبدالله هشام


حقق الفريق الاول لكوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحي الفوز على سرس الليان بأربعه اهداف نظيفة  في المباراة الودية التى اقيمت على ملعب كلية الشرطة بالعباسية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات المجموعة الثانية للممتاز ب 

احرز اهداف كوكاكولا الاربعة كل معتز نجيب ومحمد صلاح وانس محمد ومحمود سعد

ومن المنتظر ان يلتقي كوكاكولا مباراة ودية اخرى مع الشرقية للدخان بعد غد الثلاثاء بملعب الاخير بالهرم

ومن جانبه اشاد ممدوح عبد الحى المدير الفنى لكوكاكولا بالتجربة مؤكدا ان الهدف من المباريات الودية هو الوقوف على مستوى كافة اللاعبين بالاضافة لتأهيل اللاعبين المنضمين حديثا للفريق في فترة الانتقالات الشتوية احمد الحسينى ورمضان ربيع ومحمد صلاح وجابر سالم وسيد صلاح

واكد عبد الحى ان مجلس ادارة النادى برئاسة المهندس مجدى اسماعيل يقف خلف الفريق بكل قوة من اجل المنافسة بقوة في المجموعةالثانية
ويلتقي كوكاكولا مع نجوم المستقبل الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مجموعة القاهرة والقناة بالممتاز ب

ويضم الجهاز الفنى للفريق بجانب عبد الحى كل من أيمن عبد القادر مديرا للكرة و هيثم إبراهيم مدربا عاما وسيد عبد القادر مخطط أحمال ومحمد مصطفى مدرب حراس مرمى  وحسن وهبي مدير مالي وأحمد حمدى أخصائي تأهيل وإصابات وبهاء ابراهيم مدلك
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