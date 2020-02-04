AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:14 ص
امريكا
امريكا
Advertisements
أ ش أ
سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية ثاني حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعي البلاد للحد من تفشي المرض.

ونقل موقع المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي على الإنترنت عن رئيسته نانسي ميسونير: "هذه هي الحالة الثانية التي ينتقل فيها المرض من شخص إلى آخر في الولايات المتحدة ونتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر وسط القريبين من المرضى."

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 11 شخصا.

وحول تعليق دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ممن زاروا الصين خلال 14 يوما مضت، قالت إنه يستثنى من هذا القرار أفراد أسر المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، لكن سيتم إيداعهم الحجر الصحي لمدة 14 يوما إذا زاروا مدينة ووهان أو إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس.

وسيتم توجيه الركاب من الصين إلى 11 مطارا أمريكيا لإجراء الفحوصات الطبية وحال ظهور على أي منهم أعراض الإصابة بالفيروس مثل ارتفاع درجة الحرارة، فإن المواطنين الأمريكيين أو الذين يشملهم الإعفاء سيخضعون لتقييم طبي ولن يسمح لهم باستكمال رحلاتهم.

وسيتم توجيه رحلات موظفي الحكومة الأمريكية الذين تقوم وزارة الخارجية بإجلائهم إلى قواعد عسكرية. وسيتم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما من مغادرتهم ووهان.

وسيتم السماح لمن لم تظهر عليه أعراض الإصابة باستكمال رحلته إلى وجهته النهائية لكن سيطلب منه البقاء في منزله بقدر الإمكان ومراقبة حالته الصحية على مدى 14 يوما أيضا.

وأعلنت السلطات عن خمس إصابات جديدة إحداها في ولاية ماساتشوستس وأربع في كاليفورنيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. مجدي بدران يكتب: تعرف على فيروس كورونا الجديد

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

بسبب كورونا.. تراجعات فى الأسواق العالمية.. وارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

أمريكا تعلن إصابة 5 من مواطنيها بفيروس كورونا

شاهد .. أول صورة لفيروس كورونا القاتل

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع سعر الجنيه.. خبير اقتصادي يتوقع تراجع أسعار البنزين

أحمد مكي: حزلقوم حقق حلمي بالوقوف على المسرح

حقل غاز ضخم في الإمارات.. كيف يشكل الاكتشاف الجديد صفعة لقطر؟

هل يمكن تعديل نصيب المرأة التي تعمل في الميراث

إذابة الدهون مثل الثلج .. ملعقة سحرية من هذا المشروب قبل النوم

أخبار الرياضة .. رد الهلال على بيان الأهلي .. رسالة مؤثرة من حكم مباراة ملعب الجوهرة.. الفيفا يفتح النار على الكاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور

أنت طيب ولا شرير .. اعرف حقيقتك من أنواع النفوس