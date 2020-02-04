الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية ثاني حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعي البلاد للحد من تفشي المرض.





ونقل موقع المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي على الإنترنت عن رئيسته نانسي ميسونير: "هذه هي الحالة الثانية التي ينتقل فيها المرض من شخص إلى آخر في الولايات المتحدة ونتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر وسط القريبين من المرضى."





وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 11 شخصا.





وحول تعليق دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ممن زاروا الصين خلال 14 يوما مضت، قالت إنه يستثنى من هذا القرار أفراد أسر المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، لكن سيتم إيداعهم الحجر الصحي لمدة 14 يوما إذا زاروا مدينة ووهان أو إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس.





وسيتم توجيه الركاب من الصين إلى 11 مطارا أمريكيا لإجراء الفحوصات الطبية وحال ظهور على أي منهم أعراض الإصابة بالفيروس مثل ارتفاع درجة الحرارة، فإن المواطنين الأمريكيين أو الذين يشملهم الإعفاء سيخضعون لتقييم طبي ولن يسمح لهم باستكمال رحلاتهم.





وسيتم توجيه رحلات موظفي الحكومة الأمريكية الذين تقوم وزارة الخارجية بإجلائهم إلى قواعد عسكرية. وسيتم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما من مغادرتهم ووهان.





وسيتم السماح لمن لم تظهر عليه أعراض الإصابة باستكمال رحلته إلى وجهته النهائية لكن سيطلب منه البقاء في منزله بقدر الإمكان ومراقبة حالته الصحية على مدى 14 يوما أيضا.





وأعلنت السلطات عن خمس إصابات جديدة إحداها في ولاية ماساتشوستس وأربع في كاليفورنيا.



