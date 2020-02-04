أخبار الفن.. حيوان غريب يهاجم هيفاء وهبي.. ابن أصالة يظهر بعد تهمة القتل.. هجوم على أحمد الفيشاوي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





هجوم عنيف على أحمد الفيشاوي بسبب ابنة زوجته أثارت ندى الكامل حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورة لابنتها ليليان مع زوجها الفنان أحمد الفيشاوى وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

حقيقة أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة للفنانة المعتزلة نورا وهى مع شقيقتها الفنانة بوسى وابنتيها مي وسارة نور الشريف، معلقين عليها أحدث ظهور لها.





نشرت الفنانة هيفاء وهبى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وتحديدا على خاصية الـ"استوري"، كشفت فيه عن حيوان غريب، هاجمها فى غرفتها أثناء تواجدها فى المكسيك؛ لتقديم حفلها الأخير.



