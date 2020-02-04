ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات وعدد 10 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 11 سفينة بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.





وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3286 طن فوسفات و 3950 طن يوريا و 300 طن رمل و 1000 طن داى أمونيوم .

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2000 طن خشب و 10421 طن ذرة و 300 طن قمح و 3516 طن حديد و 1620 طن كسب عباد .‎





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 500 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 184 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2078 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 66336 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131058 طنا.

وقد غادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1379 طن قمح ، في حين غادر عدد 928 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43995 من البضائع العامة منها عدد 129 سيارة نقل محملة بـ 7445 طن قمح.