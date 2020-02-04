أخبار الحوادث.. غلق شارع النيل بالدقي جزئيا لمدة 6 ساعات.. مذبحة جديدة في البحيرة.. حكاية مضيفة جوية ادعت اختطافها للزواج من حبيبها

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:





حكمدار الجيزة وقيادات الطرق والمرور يتفقدون خدمات الطريق الدائري

https://www.elbalad.news/4161309

تفقد اللواء رمزي بسيوني حكمدار الجيزة، الخدمات التأمينية على منطقة القوس الغربي بالطريق الدائري بالجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





مذبحة جديدة في البحيرة.. العثور على جثة نقاش وزوجته وأبنائه الثلاثة مشنوقين

https://www.elbalad.news/show.aspx?id=4161338

شهدت عزبة خضر مركز الرحمانية حادثًا مأساويا عقب عثور الأهالي على جثث "نقاش" وأبنائه الثلاثة وزوجته مشنوقين جميعا، في ظروف غامضة.. حيث يتردد بين الأهالى أن النقاش مريض نفسيًا قام بخنق أولاده وزوجته وانتحر.





حكاية مضيفة جوية ادعت اختطافها للزواج من حبيبها بمليون جنيه فدية

https://www.elbalad.news/4161356

48 ساعة فقط نجحت خلالها الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز اختطاف مضيفة جوية، حيث تبين أنها اختلقت واقعة اختطافها لأخذ مبلغ مالي ضخم من والدتها يمكنها من الزواج من حبيبها.





ننشر أسماء المرشحين لأكاديمية تدريب الشباب تمهيدا لالتحاقهم بالنيابة.. مستندات

https://www.elbalad.news/show.aspx?id=4161342

أعلنت النيابة العامة، عن أسماء المرشحين للالتحاق بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب من خريجي كليات الحقوق 2016 وتظلمات دفعة 2015.





النسب يثبت بالفراش.. النقض تشرح الحالة

https://www.elbalad.news/show.aspx?id=4161277

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها كيف يثبت النسب بالفراش .





حبس إبراهيم عز الدين 15 يوما لاتهامه بالانضمام إلى جماعة مخالفة للدستور

https://www.elbalad.news/show.aspx?id=4161254

حددت النيابة العامة حبس إبراهيم عز الدين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.





غلق شارع النيل بالدقي جزئيا لمدة 6 ساعات

https://www.elbalad.news/show.aspx?id=4161261