أخبار الرياضة | تركي آل الشيخ يستفز جماهير الزمالك والغندور يرد.. وتريزيجيه يكشف سر تألقه

نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

تأهل فريق ليفربول إلى دور الـ16 ليضرب موعدا مع تشيلسي بعد الفوز على شروزبري تاون في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز





قال محمود حسن تريزيجيه، اللاعب الدولي المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، إن علي ماهر لاعب الأهلي السابق من أسباب تألقه، وظهور اسمه في الأهلي أثناء تواجده مع الأحمر.









لام النجم النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني الحالي لصفوف مصر المقاصة، على نادي الزمالك لعدم اكتشاف موهبة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حينما كان يلعب في الدوري المصري





كشف معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن خطة النادي خلال الفترة المقبلة، بشأن التسويق الرياضي عن طريق بيع وإعارة لاعبي الفريق الأول وبعض الناشئين لفرق الدوري الممتاز. الكرةالفترةوإعارةالأول



فكرة بـ مليون جنيه.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب فوز ليفربول أمام شروزبري تاون





كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الاول عن تفاصيل قضاء وقت فراغه، مساء أمس ، عقب الفوز على شروزبري تاون في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.



