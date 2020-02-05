أخبار الرياضة | تركي آل الشيخ يستفز جماهير الزمالك والغندور يرد.. وتريزيجيه يكشف سر تألقه

نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
تأهل فريق ليفربول إلى دور الـ16 ليضرب موعدا مع تشيلسي بعد الفوز على شروزبري تاون في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز
قال محمود حسن تريزيجيه، اللاعب الدولي المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، إن علي ماهر لاعب الأهلي السابق من أسباب تألقه، وظهور اسمه في الأهلي أثناء تواجده مع الأحمر.
لام النجم النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني الحالي لصفوف مصر المقاصة، على نادي الزمالك لعدم اكتشاف موهبة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حينما كان يلعب في الدوري المصري
كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الاول عن تفاصيل قضاء وقت فراغه، مساء أمس، عقب الفوز على شروزبري تاون في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.
دافع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ورئيس الأهلي الشرفي عن وجهة نظره السابقة بشأن قرعة مباريات دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام اليوم الأربعاء في مصر.
ردّ الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق على تغريدة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ورئيس الأهلي الشرفي بشأن قرعة مباريات دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.