مفاجأة.. حسن شحاتة يقترب من خلافة جاريدو في النجم الساحلي





وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن حسن شحاتة من ضمن الأسماء المرشحة والمطروحة بقوة لخلافة الإسباني خوان كارلوس جاريدو ، في منصب المدير الفني لفريق النجم الساحلي.





وذكرت بعض التقارير الصحفية أنه يجرى اجتماع الآن بين رضا شرف الدين، رئيس نادي النجم الساحلي ، مع جاريدو، لبحث فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، وذلك بعد فشل جاريدو في قيادة النجم بشكل جيد في الدوري التونسي ، رغم تأهله كمتصدرًا لمجموعته في دوري أبطال إفريقيا ، والتي ضمت النادي الأهلي والهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي.





يذكر أن حسن شحاتة يعد أسطورة للتدريب في القارة الإفريقية ، حيث قاد المنتخب المصري للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات في إنجاز تاريخي وغير مسبوق، بالإضافة لكونه أحد من أساطير نادي الزمالك .

اقترب حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، من تولي مهمة تدريب النجم الرياضي الساحلي التونسي، خلال الفترة القادمة.