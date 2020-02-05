مفاجأة.. حسن شحاتة يقترب من خلافة جاريدو في النجم الساحلي

اقترب حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، من تولي مهمة تدريب النجم الرياضي الساحلي التونسي، خلال الفترة القادمة.
وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن حسن شحاتة من ضمن الأسماء المرشحة والمطروحة بقوة لخلافة الإسباني خوان كارلوس جاريدو ، في منصب المدير الفني لفريق النجم الساحلي.
وذكرت بعض التقارير الصحفية أنه يجرى اجتماع الآن بين رضا شرف الدين، رئيس نادي النجم الساحلي ، مع جاريدو، لبحث فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، وذلك بعد فشل جاريدو في قيادة النجم بشكل جيد في الدوري التونسي ، رغم تأهله كمتصدرًا لمجموعته في دوري أبطال إفريقيا ، والتي ضمت النادي الأهلي والهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي.
يذكر أن حسن شحاتة يعد أسطورة للتدريب في القارة الإفريقية ، حيث قاد المنتخب المصري للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات في إنجاز تاريخي وغير مسبوق، بالإضافة لكونه أحد من أساطير نادي الزمالك .