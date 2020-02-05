الشوط الأول | الهلال يكتفي بهدفين في شباك الرائد

وتمكن لاعبو الهلال السعودي من خطف هدف التقدم في الدقيقة" 6"، عن طريق اللاعب كارلوس إدواردو من خلال انطلاقة رائعة من ياسر الشهراني من الجهة اليسرى ليتمكن من تمرير كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها اللاعب كارلوس إدواردو لتسكن شباك الرائد .





وفي الدقيقة "42 تمكن الهلال من إحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب جوميس من خلال ركلة جزاء .





وتقام المباراة على استاد جامعة الملك سعود معقل الهلال، في العاصمة السعودية الرياض، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 25 ألف متفرج.

وجاء تشكيل الهلال أمام الرائد كالتالي :-





حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان – جانج هيون سو – علي آل بليهي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبد الله عطيف – سلمان الفرج – كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: هتان باهبري – بافيتيمبي جوميز – سالم الدوسري.





ويتصدر الهلال السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد "38 نقطة"، بينما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد"27" نقطة



