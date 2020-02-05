القضاء على قوائم الانتظار: إجراء 382 ألف جراحة.. فيديو

أكد دكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار أنه تم مد المشروع لحين تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مؤكدا أنه تم انجاز ارقام قياسية لمعدلات الوصول العالمية فى بعض التخصصات وسرعة التدخل الجراحى لاى مريض من قوائم الانتظار.





وأضاف عاطف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة أن مشروع قوائم الإنتظار يشمل جراحات الرمد والقلب المفتوح والمخ والاعصاب وزراعة القوقعة والكبد مشيرا إلى أنه تخطينا حاجز الـ 382 ألف حالة إجراء جراحي من قوائم الإنتظار.





وتابع المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار أنه في السابق كان مريض قوائم الانتظار ينتظر 400 يوم لكى يتم تنفيذ تدخل من التدخلات الكبرى أما الأن أصبحت 3 أيام فقط خاصة مع العمليات الجراحية للقساطر القلبية وهو انجاز للدولة المصرية.





وأشار المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار أن المبادرة قامت بعمل أكثر من 150 ألف حالة جراحية لعمليات القلب المفتوح.



