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أحد الصيادين العائدين من اليمن باكيا: شعرت بكرامة وعزة وشرف بسبب موقف الدولة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:41 م
على حسن على أحد الصيادين
على حسن على أحد الصيادين العائدين من اليمن
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كـريـم الـخـطـيـب
روى على حسن على أحد الصيادين العائدين من اليمن، تفاصيل احتجازهم وذهابهم الي السلطات اليمنية، موضحا أنهم تواصلوا مع أسرهم في مصر وبدأ التواصل بين السلطات المصرية مع المسئولين في اليمن لعودتهم إلى مصر.

وقال علي حسن خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» إن الصيادين المصريين كانوا يستقلون مركبين كل مركب منهما كان على متنها 16 فردا، موضحا أن الرياح الشديدة كانت سببا في ذهابهم الى المياه الإقليمية اليمنية.

وأضاف أحد الصيادين العائدين من اليمن، أن السلطات اليمنية طالبت كشف هويتهم للتحقيق من شخصيتهم، وبعدها بدأت الإجراءات تأخذ مجراها، مؤكدا أن التجربة لم تكن سهلة ولكن الدولة تقف بجانب أبنائها في اي مكان .

وبكى أحد الصيادين العائدين من اليمن قائلا شعرت أُثناء صعودي سلم الطائرة بكرامة وعزة وشرف بسبب موقف الدولة تجاه أبنائها، خاصة موقف الدولة في التعامل مع  أزمتنا». 

واستكمل علي حسن موجها رسالة للمسئولين : «ربنا يعزكم لانكم أكرمتم أبناءكم بعد هذا المشوار الصعبب بإعادة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن وهذا نجاح عظيم للدولة المصرية، وتعلمت من دروس كثيرة بسبب المحنة التي تعرضت لها».
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