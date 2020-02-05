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أحد الصيادين العائدين من اليمن: الدولة تكفلت بدفع الغرامة.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:47 م
مروان محمد أحد الصيادين
مروان محمد أحد الصيادين العائدين من اليمن
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كـريـم الـخـطـيـب
قال مروان محمد أحد الصيادين العائدين من اليمن، إن الدولة المصرية أفضل بلد في الدنيا، موضحا أن وقوف الحكومة ورئيس الجمهورية في الامور الصعبة يعني ثقة وشعور بالاهتمام من قبل الدولة والمسؤولين تجاة أبنائها، خاصة أن فئة الصيادين كانت مهمشة في الفترة السابقة.

وأضاف «مروان محمد» أن الرئيس السيسي كان لديه إهتمام شديد منذ بداية الأزمة حتى عودتهم إلى مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية هي التي تكفلت بدفع الغرامة.

وتابع أحد الصيادين العائدين من اليمن: «أشكر الرئيس السيسي والمسئولين في مصر على هذه الوقفة الجميلة بعد نجاح الدولة بإعادة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن»

وأوضح أن بعد علمنا بتدخل الدولة المصرية شعرنا باطمئنان، خاصة أن الدولة كانت تتابع الأمور أول بأول وكان هناك حسن معاملة من السلطات اليمنية.

وتابع «مروان محمد»: « شعوري أثناء صعودي علي سلم الطائرة لا يوصف، وعندما التقيت بالمسئولين شعرت انني في بيتي وسط أهلي وهذا الموقف سيكون مخلد في ذهني».

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