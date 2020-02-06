الناس فهماها بالعكس.. حقيقة دور الكمامة في حمايتك من كورونا

بعد دعوة الحكومة المواطنين للامتناع عن شراء الكمامات وسط المخاوف من انتقال فيروس كورونا، إليك وسائل بديلة لتحمى نفسك من الإصابة وتقومى برفع مناعتك.
ووفقا للموقع، يمكن لمطهرات الأيدي التي تعمل بالكحول العمل بشكل جيد لكنها ليست فعالة بشكل عام مثل الصابون والماء.
على الجانب الآخر، يجب غسل الأيدي "قبل أن يأكل الأطفال، وبعد استخدام الحمام، أو الخروج من المنزل، أو لمس أى شيء".
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وفقا لموقع "هيلث"، فإن الكمامة تحمي الآخرين من الإصابة بالعدوى، لكنها فى المقابل لا تفيد كثيرا فى الحماية من العدوى القادمة من الآخرين، ولكن يمكن الوقاية بغسل اليدين بشكل متكرر وشامل بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
ووفقا للموقع، يمكن لمطهرات الأيدي التي تعمل بالكحول العمل بشكل جيد لكنها ليست فعالة بشكل عام مثل الصابون والماء.
على الجانب الآخر، يجب غسل الأيدي "قبل أن يأكل الأطفال، وبعد استخدام الحمام، أو الخروج من المنزل، أو لمس أى شيء".
وتجنب التعرض للمناطق المزدحمة، وإذا احتجت إلى الذهاب إلى أحد تلك الأماكن، يجب بمجرد رؤية أي شخص يسعل أو يعطس التوجه بعيدًا قدر الإمكان والتأكد من حصول جميع الأشخاص في المنزل على لقاح الإنفلونزا.
ويمكن رفع المناعة بشكل عام عن طريق تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ه وج التى تحفز جهاز المناعة وتساعد فى محاربة العدوى.
فيتامين ج الذي يحفّز خلايا الدّم البيضاء على مقاومة العدوى،
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فيتامين ج الذي يحفّز خلايا الدّم البيضاء على مقاومة العدوى،
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فيتامين ج الذي يحفّز خلايا الدّم البيضاء على مقاومة العدوى،
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