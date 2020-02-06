الناس فهماها بالعكس.. حقيقة دور الكمامة في حمايتك من كورونا

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وتجنب التعرض للمناطق المزدحمة، وإذا احتجت إلى الذهاب إلى أحد تلك الأماكن، يجب بمجرد رؤية أي شخص يسعل أو يعطس التوجه بعيدًا قدر الإمكان والتأكد من حصول جميع الأشخاص في المنزل على لقاح الإنفلونزا.







ويمكن رفع المناعة بشكل عام عن طريق تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ه وج التى تحفز جهاز المناعة وتساعد فى محاربة العدوى.







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