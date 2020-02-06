AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الناس فهماها بالعكس.. حقيقة دور الكمامة في حمايتك من كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:52 م
كورونا
كورونا
Advertisements
لمياء الياسين
بعد دعوة الحكومة المواطنين للامتناع عن شراء الكمامات وسط المخاوف من انتقال فيروس كورونا، إليك وسائل بديلة لتحمى نفسك من الإصابة وتقومى برفع مناعتك.

اقرأ أيضا..

وفقا لموقع "هيلث"، فإن الكمامة تحمي الآخرين من الإصابة بالعدوى، لكنها فى المقابل لا تفيد كثيرا فى الحماية من العدوى القادمة من الآخرين، ولكن يمكن الوقاية بغسل اليدين بشكل متكرر وشامل بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

ووفقا للموقع، يمكن لمطهرات الأيدي التي تعمل بالكحول العمل بشكل جيد لكنها ليست فعالة بشكل عام مثل الصابون والماء.

على الجانب الآخر، يجب غسل الأيدي "قبل أن يأكل الأطفال، وبعد استخدام الحمام، أو الخروج من المنزل، أو لمس أى شيء".

وتجنب التعرض للمناطق المزدحمة، وإذا احتجت إلى الذهاب إلى أحد تلك الأماكن، يجب بمجرد رؤية أي شخص يسعل أو يعطس التوجه بعيدًا  قدر الإمكان والتأكد من حصول جميع الأشخاص في المنزل على لقاح الإنفلونزا.

ويمكن رفع المناعة بشكل عام عن طريق تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ه وج التى تحفز جهاز المناعة وتساعد فى محاربة العدوى.
فيتامين ج الذي يحفّز خلايا الدّم البيضاء على مقاومة العدوى،

إقرأ المزيد على موضوع.كوم: https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85
فيتامين ج الذي يحفّز خلايا الدّم البيضاء على مقاومة العدوى،

إقرأ المزيد على موضوع.كوم: https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85
فيتامين ج الذي يحفّز خلايا الدّم البيضاء على مقاومة العدوى،

إقرأ المزيد على موضوع.كوم: https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغربها الفلفل الأحمر.. 5 أطعمة تحمى طفلك من خطر الإصابة بالأمراض

ارتداء الكمامة هل تمنع انتقال فيروس كورونا؟ تعرف على أنواعها

للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف على اتيكيت العطس

مع دخول المدارس.. كيف تحمي الطفل من الإصابة بـ فيروس كورونا

بعد دعوة الحكومة للامتناع عن شرائها.. بديل الكمامات لحمايتك من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة.. إيطاليا تتورط في تسهيل دخول سفينة محملة بالأسلحة التركية لطرابلس.. فيديو

ما مدة حمل السيدة مريم؟.. أمين الفتوى يوضح

المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار: ضيعت فلوسي على المخدرات والهلس والكباريهات.. نص الاعترافات الكامل

شاهد.. محمد رمضان برفقة ابنه على متن طائرة لهذا السبب

اخبار الفن.. وفاة نجم شهير.. الموت يفجع زوجة رامي عياش.. مأساة دينا.. تراشق بالألفاظ بين ريم البارودي ومتابعيها

ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الجليدية في تركيا إلى 39 شخصا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

تعرف على أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. صور

شاهد.. ابن زوجة محمود العسيلي من زوجها السابق