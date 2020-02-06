وزير التعليم العالي يتفقد مستشفيات جامعة طنطا

قام د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، الخميس بجولة تفقدية لمستشفيات جامعة طنطا، برفقة د. مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، ود. كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





تفقد الوزير خلال جولته مستشفى الصدر الجامعي الجديد، والتي من المقرر افتتاحها قريبا بتكلفة ٧٠٠ مليون جنيه باعتبارها أول مستشفى جامعي متخصص فى أمراض الصدر على مستوى الجامعات المصرية، كما تفقد المستشفى التعليمي العالمي وأقسامه المختلفة وغرف العمليات، وكذلك العيادات الخارجية بالمستشفي.





كما تفقد وزير التعليم العالي مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب، واستمع الوزير إلى مشاكل المرضى، موجها بضرورة إعداد تقرير تفصيلي حول هذه الحالات، وإنهاء طلباتهم على الفور.





كما قام الوزير بزيارة مفاجئة للمنشآت الجامعية الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا، وهي: مستشفى الكلى والمسالك البولية، ومستشفى الجراحات الجديد.





وأشاد د. عبد الغفار بالطفرة في الإنشاءات الجديدة بالمستشفيات الجامعية بطنطا، ونجاح د. مجدي سبع رئيس جامعة طنطا في الارتقاء بتصنيف الجامعة في الدوريات والتصنيفات الدولية، وكذلك الخدمة الطبية المتميزة بالمستشفيات، وتواجد الأطباء في أقسام المستشفيات المختلفة، واستمع إلي شرح تفصيلي من رئيس الجامعة عن الطفرة في الخدمات الطبية والأجهزة والإنشاءات الطبية الجديدة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي وتردد آلاف المواطنين من محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة بمستشفيات جامعة طنطا.





وقد شملت الزيارة أيضا تفقد د. خالد عبد الغفار كلية الطب بالجامعة بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، واطلع على خطط التطوير والتحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية، مطالبا بتعميم ذلك على جميع مستشفيات الجامعة، كما شارك الوزير في حضور مناقشة إحدى الرسائل العلمية بكلية طب طنطا.





كما تفقد مجمع الكليات بسبرباى، والورش والمدرجات والمعامل بكلية الهندسة، بحضور الدكتور محمود زكي عميد الكلية ووكلاء الكلية.





جدير بالذكر أن تقرير معدلات تشغيل المستشفيات الجامعية لعام 2019، أشار إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم حجزها بالأقسام الداخلية بالمستشفيات الجامعية بلغ مليونى و735 ألف حالة، كما بلغ عدد أيام الإقامة 8 ملايين و705 آلاف و950 يومًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية مليون و500 ألف عملية جراحية، كما بلغ عدد عمليات مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار 112248، حيث بلغ عدد عمليات جراحة الأورام 10059، وعدد عمليات جراحة العظام 6176، وعمليات جراحة العيون 30214، وعمليات جراحة المخ والأعصاب 10686، وعمليات جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية 67، وعمليات زراعة القوقعة 507، وعمليات زراعة الكلى 125، وعمليات القسطرة المخية 43، وعمليات القسطرة القلبية 45735، وعمليات القلب المفتوح 8400، وعمليات زراعة الكبد 236 عملية.



