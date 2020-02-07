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أخبار العالم

أمريكا تحذر فنزويلا من تداعيات إلحاق أي أذى بخوان جوايدو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذّرت الولايات المتحدة، أمس الخميس، حكومة فنزويلا من تبعات أيّ محاولة لمنع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان حوايدو من العودة إلى بلاده بعد انتهاء زيارة قام بها إلى واشنطن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المبعوث الأمريكي لشئون فنزويلا إليوت أبرامز قوله "نأمل أن يأخذ النظام بالحسبان، خاصّةً بعد هذه الرحلة، بأنّ الدعم لغوايدو قويّ وبأنّ أيّ عمل يستهدفه سيأتي بنتائج عكسيّة على النظام".

وأضاف:  "نحن قلقون بهذا الشأن ونأمل أن يعود سالما".

وكان جوايدو أجرى زيارة مفاجئة الى واشنطن، حيث حضر خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، ولقي حفاوة كبيرة في الكونجرس.

واستقبل ترامب لاحقًا جوايدو في البيت الأبيض حيث عومل معاملة الرؤساء.

وانتقدت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بشدّة ترامب وجوايدو معًا، لكنّ السلطات الفنزويلية في الماضي كانت تسمح لزعيم المعارضة بالتحرّك بحرّية على الرّغم من الدعم الأمريكي له.

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