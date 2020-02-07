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رياضة

بـ إطلالة كاجول.. أشرف بن شرقي ينشر صورة جديدة داخل سيارته

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:10 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
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محمد بدران

شارك المغربي أشرف بنشرقي نجم نادي الزمالك صور جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

وظهر  أشرف بنشرقي خلال الصورة وهو  داخل سيارته باطلالة كاجول، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويلتقى الزمالك يوم 9 فبراير مع الإسماعيلى فى الجولة الـ 17 للدورى ثم يسافر إلى الدوحة 11 نوفمبر لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الإفريقي بقطر.


ويسافر الزمالك من الدوحة إلى الإمارات لمواجهة مواطنه الأهلي المصري على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير ويعود لمقابلة الأهلى مرة أخرى فى الدوري 24 فبرابر فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، ثم يلتقى الترجى فى ذهاب دور الثمانية بالقاهرة 29 فبراير وبيراميدز فى الدوري 2 مارس والترجى فى لقاء الإياب 6 مارس المقبل بتونس.

يذكر ان اللاعب المغربي أشرف بنشرقي انتقل مؤخرا إلى صفوف نادي الزمالك قادما من نادي الهلال السعودي، وذلك بعدما قضى 6 أشهر في صفوف نادي نيس الفرنسي.
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A post shared by Achraf Bencharki (@bencharki_17) on

بـ إطلالة كاجول.. أشرف بن شرقي ينشر صورة جديدة داخل سيارته
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