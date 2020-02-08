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موجة صقيع واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة ..فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 08:16 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم استقرار في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة. 

وكشفت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى اليوم، عن استمرار سقوط الأمطار، وموجة صقيع على السواحل الشمالية والقاهرة على أن تستمر هذه الموجة مستمرة حتى يوم الإثنين ووصول درجة الحرارة اليوم 16 درجة مئوية.  

ولفتت ايمان شاكر، إلى اضطراب درجة الملاحة البحرية على البحرين  لتصل درجة الأمواج  4 أمتار والتى تكون غير مهيأة لعمليات الصيد والملاحة. 

وأضافت أن درجات الحرارة قد تميل أيضا للانخفاض والبرودة على جنوب الصعيد وشمال الصعيد وعلى أغلب السواحل الشمالية، لذا يتجنب تخفيف الملابس وارتداء الثقيلة منها.

ونصحت  بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

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