قبل انطلاقها بيومين.. ملوي تستعد للانتخابات التكميلية

تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، استعداداتها لإجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بالمركز، والتي من المقرر انعقادها يومي 11 و12 فبراير الجاري بين 7 مرشحين من أبناء الدائرة بـ85 مركز انتخابي، و 153 لجنة فرعية

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ووجه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، خلال اجتماع موسع عقده الوحدة المحلية، بمراجعة كافة التجهيزات النهائية بما يضمن إخراج العملية الانتخابية بشكل لائق، وممارسة الناخبين حقهم الديموقراطي بسهولة ويسر.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع خطة المديريات الخدمية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، للاستعداد للانتخابات التكميلية ، موجهًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ملوي، وكذلك مديريات الخدمات والشركات والهيئات وجميع الجهات المنوطة بالعملية الانتخابية لمتابعة توزيع قوات التأمين ومتابعة سير الانتخابات وتلقي أي شكاوي والتعامل معها فورًا.

من جانبه، تفقد اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي ، عدد من المقار الانتخابية واللجان الفرعية لمتابعة مدى جاهزيتها، والتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وتمهيد وإنارة الطرق المؤدية للجان، ووضع الطرق البديلة، والوقوف على كافه المعوقات والمشكلات وإيجاد آليات لحلِّها وتلافيها، مع توفير كل السبل للتيسير على المواطنين للمشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس المركز، أن اجمالى عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق الدائرة 444 ألف و 867 ناخب، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و 153 لجنة فرعية موزعة كالاتى (79 مدرسة، 2 وحدة صحية، وحدة بقرية شعراوي، مجمع طبي بقرية دروة، 4 معاهد أزهرية، معهد الشهيد بقرية ام قمص، معهد فتيات أم قمص، المعهد الازهرى بقرية بني خالد، المعهد الابتدائي بقرية سان جرج).